LIVE BEKERFINALE. Antwerp op voorsprong! Janssen trapt een elfmeter feilloos tegen de touwen

KIJK. Harde kern Antwerp zet spelers op scherp: “Bloed aan de palen. Pakt dien beker!”

Antwerp staat morgen voor de belangrijkste afspraak van het seizoen tot nu toe. Dat hebben ook de fans de spelers stevig duidelijk gemaakt. In bovenstaand filmpje is te zien hoe een lid van de harde kern Alderweireld en co op de Bosuil op scherp zet met een motiverende speech. “Morgen moet ‘the icing on the cake’, de kroon op het werk worden. In 143 jaar heeft Antwerp slechts vijf keer de bekerfinale gespeeld. Pak die beker! Voor ‘t stad, de club en kleuren, maar ook voor jezelf. Als je op het veld komt: een over-mijn-lijkmentaliteit, scherp, agressief, ‘rise to the occasion’, overtref jullie zelf. Kortom: bloed aan de palen!”