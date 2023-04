LIVE BEKERFINALE. Afspraak met de geschiedenis: Stamnummer 1 mikt op dubbel, Malinwa op tweede beker in vijf jaar

Doelman Jean Butez, captain Toby Alderweireld en killer Vincent Janssen kunnen 27 jaar later in hun voetsporen treden. Een Antwerpse dubbel, zes jaar na promotie naar 1A. Het zou voor de ‘Great Old’ een unicum zijn, na vier landstitels en drie bekers (waarvan de laatste nog maar drie jaar geleden). De weg is zeker in de play-offs nog lang, maar een overwinning op de Heizel kan alleen een extra boost zijn.

Antwerp wil die beker, maar het wil vooral ook méér. Je merkt aan alles dat ze bij Antwerp meer dan ooit geloven dat het kan, die titel. Eindelijk nog eens de beste van het land zijn. Paul Gheysens en co stoppen voor niets of niemand. Dat is ook de reden waarom mannen met ervaring als Janssen, Alderweireld en ook Mark van Bommel voor veel centen naar de Bosuil zijn gehaald afgelopen zomer. Prijzen pakken.

5-0 in maart

Eigenlijk houdt geen enkele Antwerp-supporter er rekening mee dat het fout loopt, zeker niet na die 5-0-zege van begin maart in de competitie tegen Mechelen en de wisselvallige vorm waar de mannen van Steven Defour in verkeren. Antwerp is topfavoriet. En laat dat nu net ook het gevaar zijn waar Van Bommel voor waarschuwt. Wie nonchalant is, loopt tegen dit Mechelen in het mes. Weet u nog hoe ze vier jaar geleden als tweedeklasser AA Gent even in hun hemd zetten en met de beker naar huis gingen? Toch maar opletten voor Gaëtan Coucke, Rob Schoofs en Nikola Storm. Niet voor de dubbel, wel om hun seizoen te doen slagen. Defour, de pitbull die hij is, heeft in z’n leven nog nooit de handdoek geworpen.