LIVE. Begint Yves Vanderhaeghe met zege tegen KV Mechelen?

1B Lommel speelt in samen­spraak met City Group forfait voor wedstrijd in Seraing van vanavond

18:29 Lommel SK geeft vanavond forfait voor de competitiewedstrijd op het veld van RFC Seraing. Nadat eerder deze week bekend geraakte dat twee spelers, trainer Liam Manning en twee medewerkers positief hadden getest bij een coronatest, kwamen daar met de test van gisteren nog eens T2 Peter van der Voort, één speler en enkele medewerkers bij. Opgeteld bij het aantal spelers in quarantaine zat er -in samenspraak met de City Group- niets anders op dan forfait te geven voor de uitwedstrijd in Seraing. Een bittere pil want Lommel geeft op deze wijze drie punten bonus aan een concurrent voor de eindronde.