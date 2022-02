LIVE. Balbezit voor KV Mechelen, maar eerste kansje is voor Beerschot

"Alles was altijd mijn schuld. Zelfs al zat ik op de bank": de floptrans­fers waar onze topclubs hun broek de voorbije jaren stevig aan scheurden

Club Brugge haalde ook deze winter de portefeuille boven om z'n kern te versterken. Maar een smak geld is lang niet altijd een garantie op een geslaagde transfer, zo bleek de voorbije jaren. Onze topclubs zagen al vele miljoenen in rook opgaan - de floptransfers zijn niet op twee handen te tellen. “Ik was de ideale ‘schuldige’ voor de malaise, maar ik was niet de oorzaak.” Enkele opvallende voorbeelden.

1 februari