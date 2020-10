LIVE. Antwerp zet op zes minuten tijd scheve situatie recht: Hongla zorgt met afgeweken schot voor 1-2

Rode Duivels VIDEO. Bekijk hier de goals van Romelu Lukaku in IJsland

14 oktober Tien minuten: langer had Romelu Lukaku niet nodig om de score te openen in IJsland. De aanvalsleider, die vandaag ook aanvoerder was, nam aan, bleef met een gelukje in balbezit maar knalde vervolgens snoeihard raak. Saevarsson maakte er tussendoor nog even 1-1 van nadat Carrasco hem liet glippen, maar weer Romelu Lukaku stelde orde op zaken. Penalty uitlokken, en zelf verzilveren: 1-2! Door die overwinning en het verlies van Engeland tegen Denemarken (0-1) is België weer leider in de Nations League-groep.