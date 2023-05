LIVE ANTWERP-UNION. Marc Degryse steekt hand niet in het vuur voor titel Antwerp: “Kijk wat er gisteren met Dortmund is gebeurd” - Oproep om veld niet te bestormen

“Ik had tribune 2 helemaal zelf kunnen vullen”: Toby Alderwei­reld maakt zich op voor titelduel

Titelkoorts op en rond de Bosuil. Bij winst is Antwerp kampioen en kan er een feestje losbarsten zoals we dat in België nog niet vaak hebben meegemaakt. Hoog tijd om de captain een laatste keer aan het woord te laten. Toby Alderweireld (34), de verpersoonlijking van ‘t Stad.