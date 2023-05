LIVE ANTWERP-UNION. Antwerp is virtueel kampioen na heerlijke openingsgoal Janssen - Onze analist Degryse: “Geraerts moet ingrijpen”

Toneelstuk­je van Ronny Deila komt in rijtje van ‘heimelijke’ transfer­soaps rond trainers in België: “Ik heb toch geen misdaad begaan?”

Eerst staalhard een bod van Club ontkennen, vijf dagen later is de handtekening gezet. Er lijkt een toneelstukje opgevoerd, maar daarmee is (ex-)Standard-trainer Ronny Deila in België geen uitzondering. Een blik op de vijf grootste transfersoaps rond trainers in België uit het recente verleden.