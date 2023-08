LIVE ANTWERP-KORTRIJK. Ekkelenkamp en Kerk krijgen de voorkeur op Yusuf en Muja

Van Bommel: “Mandela? Laat hem eerst maar even die handtekening zetten”

Het nieuws van de dag is dat de transfer van Mandela Keita in een afrondende fase zit. De middenvelder legde zijn medische testen al af en was vanmiddag op de Bosuil om de laatste hand te leggen aan het dossier. Natuurlijk gingen de eerste paar vragen op het persmoment van Mark van Bommel dan ook over de nakende transfer. “Ik heb ‘m nog niet gezien. Wat wil zeggen dat het nog niet rond is. Het mag duidelijk zijn dat we hem er graag bij hebben. Maar je hebt het een paar weken geleden gezien... (verwijst naar de saga met Calvin Stengs, red.) Laat hem eerst maar even die handtekening zetten.” (knipoogt)

Antwerp wil snel de rug rechten na de nederlaag tegen Anderlecht (1-0) afgelopen zondag. Daar speelde het vooral een erg zwakke eerste helft. De tweede helft was bemoedigend. “Het is een korte week, van zondag op vrijdag. Maar iedereen is die wedstrijd goed doorgekomen. We hebben alles besproken en richten ons nu op Kortrijk.” Antwerp beschikt weer over wat extra veldspelers. Gastón Avila keert terug uit schorsing, nieuwkomer Chidera Ejuke is speelgerechtigd en Jurgen Ekkelenkamp is weer helemaal fit, nadat hij tegen paars-wit al even inviel. “Jurgen is goed ingevallen tegen Anderlecht en fit, dus hij is in staat om te starten. Hij had meteen impact, en dat is ook zijn spel. Hij staat er meteen.” Bij de doelmannen daarentegen is de blessureproblematiek groter. Ortwin De Wolf en Davino Verhulst lagen al in de lappenmand, en afgelopen weekend zat ook Senne Lammens niet op de bank. “Hij heeft een heel lichte blessure, en daar springen we voorzichtig mee om", legde Van Bommel uit. “Zeker omdat Ortwin en Davino geblesseerd zijn. Het was niet verantwoord om hem op de bank te zetten, maar normaal gesproken is er niets ernstig.”