LIVE ANTWERP-GENK. Janssen niet, Alderweireld wel: tweede penaltypoging brengt Great Old op gelijke hoogte op slag van rust

Union-trai­ner Karel Geraerts en verloofde Julie over de titel­strijd, het huwelijk en zijn toekomst als coach: “Julie heeft mij doen openbloei­en”

“Haar aandeel in het succes is enorm.” Eén plus één is drie - zo blijkt uit een openhartig dubbelgesprek met Union-trainer Karel Geraerts en zijn wederhelft Julie Vanlerberghe: “Ondanks het drukke schema heb ik nooit het gevoel dat hij er niet is.”