LIVE ANTWERP-CLUB. ‘Great Old’ gaat gretig op zoek naar de gelijkmaker, trekt Brugge eerste driepunter over de streep?

Cercle Brugge wil AA Gent nog uitdagen na doelpunten­ker­mis op Westerlo

Dat het in de Europe play-offs ook plezant kan zijn, werd in het Kuipje ten overvloede bewezen. Met liefst acht doelpunten deed de thuishaven van Westerlo de statistieken alle eer aan. Cercle won met 3-5. De Buffalo’s hebben vijf punten voorsprong op groen-zwart, maar dat pakte in de reguliere competitie 6 op 6 tegen de troepen van Hein Vanhaezebrouck. Komende zaterdag is het Cercle-Gent, de week nadien Gent-Cercle.