LIVE ANTWERP-CLUB BRUGGE. Wachten op kansen in evenwichtig openingskwartier met veel foutjes

Belgisch voetbal INTERVIEW. "Toen KV Mechelen belde, zei ik tegen m’n vrouw: ‘Schat, volgende week ga ik ergens anders aan de slag’”: Tim Matthys over Anderlecht en Malinwa

“Elke keuze die ik gemaakt heb, is ook in functie van mijn zoontje.” Tim Matthys (39) - sportief directeur van KV Mechelen - spreekt openhartig over de afgelopen jaren. Over de genetische afwijking van Julot, zijn band met Kompany en zijn terugkeer naar Malinwa: “Hier voel ik me wél als een vis in het water.”

2 februari