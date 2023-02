LIVE ANTWERP-CLUB BRUGGE. Veel strijd, maar weinig goed voetbal en dus ook weinig kansen in evenwichtige topper

Voetbal “Op een dag verlaten vogels hun nest”: Dante Vanzeir verlaat Union voor New York Red Bulls

De deal is nu ook officieel rond. Dante Vanzeir (24) ruilt Union in voor de Amerikaanse club New York Red Bulls. “Mijn spitsbroeder, grijp je kans”, zegt Deniz Undav in een pakkend videofilmpje over zijn ex-ploegmaat Vanzeir op de sociale media van Union. De twee vogels zijn uitgevlogen, symbolisch geïllustreerd door twee parkieten die ook in het echt op de Union-administratie in een kooi tsjirpen. Hun namen? Deniz & Dante natuurlijk.

3 februari