LIVE ANTWERP-CLUB BRUGGE. Tweede helft biedt vooralsnog weinig beterschap qua spektakel

Belgisch voetbal KIJK. Heisa rond Belgische arbitrage houdt maar niet op: ook deze fases leidden tot consterna­tie

De Belgische arbitrage krijgt het opnieuw hard te verduren. In de inhaalmatch in de Jupiler Pro League tussen Eupen en Genk werd een goal van de thuisploeg volgens Genk-coach Wouter Vrancken “onterecht afgekeurd”, terwijl Antwerp-aanvoerder Toby Alderweireld na de verloren heenmatch van de halve finales van de Croky Cup tegen Union zelfs zei dat het "12 tegen 11 was”, daarmee verwijzend naar het optreden van scheidsrechter Jonathan Lardot. Het is niet de eerste keer dit seizoen dat er heel veel heisa was over scheidsrechterlijke beslissingen, zo tonen de beelden aan.

2 februari