LIVE ANTWERP-CLUB. 1-2, de ‘Great Old' leeft nog! Vincent Janssen met de aansluitingstreffer

De eerste van een dubbele confrontatie tussen Antwerp en Club Brugge. De Great Old verdedigt in de Champions’ play-offs zijn leidersplek. Na amper twee minuten bracht Mata de bezoekers al op voorsprong, twintig minuten later verdubbelde Vanaken de score met een rake kopbal. Janssen bracht de thuisploeg tien minuten voor de rust weer in de wedstrijd. Volg de wedstrijd in onderstaande liveblog!