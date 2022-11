LIVE ANTWERP-ANDERLECHT. Vertonghen valt uit tijdens de opwarming, N’Diaye komt in de ploeg - Eerste basisplaats voor Leoni

Vtwonen Dweilen met koud water: goed voor je portemon­nee en voor je woning

Er wordt dikwijls gezegd dat je het beste kan schoonmaken met warm of zelfs gloeiend heet water. Dat is zeker niet gelogen, want aangekoekte resten en ander vuil verwijder je sneller met warm dan met koud water. Toch zijn er ook situaties waarin je beter voor koud water kan gaan. Welke situaties? En waarom precies? Vtwonen.be licht toe.

2 november