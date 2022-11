LIVE ANTWERP-ANDERLECHT. Mooi bezoek op Neerpede: Lukaku op de foto met RSCA-jeugd

Standard Nu ook ergernis bij Standard over selectiepo­li­tiek Martínez: “Raskin en Bodart behoren toch tot de top van de Belgische competitie”

In navolging van Racing Genk en AA Gent is er nu ook bij Standard onbegrip geuit over de selectiepolitiek van bondscoach Roberto Martínez. Reden is het ontbreken van Rouches Arnaud Bodart en Nicolas Raskin in de 55-koppige voorselectie.

4 november