LIVE ANTWERP-ANDERLECHT. De bal wil er niet in: Van Crombrugge redt, Bataille trapt via Debast op de paal

RODE DUIVELS INTERVIEW. Christian Benteke, ‘vergeten’ Duivel in de VS: “Het WK? Niet het gevoel dat keuzes gemaakt worden op basis van mijn prestaties”

Christian Benteke (31), de ietwat vergeten spits van de Rode Duivels. Over voetballen in ‘the USA’, Wayne Rooney, het WK en zijn relatie met bondscoach Roberto Martínez: “Of ik ‘m gesproken heb voor ik bij DC tekende? Helemaal niet. Eigelijk praten we niet zoveel met mekaar.”

29 oktober