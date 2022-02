LIVE. Anderlecht op rozen in topper tegen Genk: Ashimeru en Verschaeren zetten paars-wit voor rust op dubbele voorsprong!

Jupiler Pro League “Dit is zo on-Dan­te”: vader Vanzeir neemt het op voor zijn zoon na rode kaart voor vuistslag

Vele ogen in Charleroi-Union rolden van verbazing: hoe kan het dat de anders steeds faire Dante Vanzeir zo’n slag verkoopt bij het loswrikken dat zijn tegenstander groggy in het ziekenhuis moet? Kookte het pootje uit frustratie na het vasthouden over of is er meer aan de hand? Papa Michel Vanzeir schetst de context. “Zijn imago van ideale schoonzoon is hij nu wel kwijt.”

18:29