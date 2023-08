LIVE ANDERLECHT-CHARLEROI. Paars-wit met voorsprong rust in na heerlijke goal Leoni, Koffi ontsnapte aan rood

Marc Degryse vindt Ronny Deila de juiste man voor Club Brugge: “Hij zal géén Hoefkens of Parker zijn”

Club Brugge legde er zeven in het mandje tegen RWDM en dat kon ook Marc Degryse bekoren. Onze huisanalist looft het werk van Ronny Deila. “Na amper 4 maanden heeft hij élke speler mee in zijn verhaal.” Tegelijk merkte Degryse een potentiële publiekslieveling bij Anderlecht op en dicht hij AA Gent titelkansen toe. Al is daar wel één voorwaarde aan verbonden.