LIVE ANDERLECHT-CERCLE. Riemer voert vier wissels door, onder meer Sardella en Arnstad in de basis

KIJK. Vanhaeze­brou­ck is weer kritisch over Gents veld, waarna telefoon plots rinkelt en hij grapt: "Misschien heb ik te veel gezegd”

Na twaalf minuten op zijn persconferentie kreeg Hein Vanhaezebrouck vandaag telefoon. “Excuseer, misschien bellen ze me al omdat ik te veel heb gezegd”, grapte hij. De coach had zich net opnieuw scherp uitgelaten over de dramatische Gentse grasmat. “Het veld is super belangrijk. Soms heb ik de indruk dat ze dat hier niet zo zien.”