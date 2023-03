LIVE ANDERLECHT-CERCLE. Ook na rust mist paars-wit kansen, krapste voorsprong blijft op bord

“No balls, no glory”: onze Club-wat­cher vindt dat Vanaken, Mignolet en co nú moeten opstaan

Exit Parker, enter Rik De Mil als nieuwe T1 van Club Brugge . Met de komst van Standard staan hij én blauw-zwart meteen voor een match waarin een topvierplaats op het spel staat. En dat terwijl Club al weken Club niet meer is. Wat moet dat straks worden? Het zal vooral belangrijk zijn om het veld op te stappen met het mes tussen de tanden, meent onze Club-watcher. “Met de rem op voetballen is uitgesloten. Club is het aan zichzelf verplicht om met lef en durf te spelen de komende weken.”