LIVE ANDERLECHT-ANTWERP. Na Antwerp ook Anderlecht met 10 man: Raman pakt dom tweede geel

Union Dante Vanzeir op weg naar medische testen om te tekenen bij New York Red Bulls, dat recordsom betaalt

Dante Vanzeir ondergaat spoedig medische testen voor zijn transfer naar New York Red Bulls. Een contract van vier of vijf jaar ligt klaar. New York betaalt aan Union tussen tussen 5 en 6 miljoen euro, afhankelijk van bonussen. Voor New York RB is dat een recordtransfersom in de clubhistorie.

26 januari