LIVE. Alieu Fadera brengt Zulte Waregem meteen op voorsprong tegen Charleroi

RC Genk Wouter Vrancken na knappe zege van RC Genk op Essevee: “Ik jammer niet over uitgaande transfers”

Genk-trainer Wouter Vrancken was na de 1-4 zege op Zulte Waregem een tevreden man. “Niet alleen in het leuke van het voetbal deden we het goed, maar ook in de defensieve meters. Dat zorgt ervoor dat je een team bent. We waren gewoon goed vandaag.”

15 augustus