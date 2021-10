LIVE. AA Gent oververdiend maar na héél lichte penalty via Tissoudali dan toch op voorsprong, Depoitre mist de kansen

KV Kortrijk KV Kort­rijk-voorzitter woedend op Standard na overstap Elsner: “Dit is competitie­ver­val­sing”

7 oktober “Standard heeft opvolger Leye al beet: Luka Elsner komt over van KV Kortrijk, Will Still wordt assistent”, kon u vanmorgen lezen op onze website. Niemand bij Kortrijk had het zien aankomen, ook voorzitter Ronny Verhelst niet. Hij is dan ook woedend op de Luikenaars. “Dit is competitievervalsing.”