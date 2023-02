LIVE AA GENT-OHL. Cuypers brengt AA Gent op voorsprong!

Marc Degryse is ondanks nederlaag hoopvol voor Anderlecht: “Het is beter aan het voetballen”

De Belgische ploegen in de Conference League keerden vandaag allebei met een kleine nederlaag huiswaarts. AA Gent verloor met 1-0 bij Qarabag, Anderlecht met dezelfde score bij Ludogorets. Toch ziet onze huisanalist Marc Degryse nog kansen. “In Brussel zie ik het wel nog goedkomen. En Vanhaezebrouck wilde een resultaat dat over een week nog op te lossen valt en dat kreeg hij. Maar dan gaat Gent toch op z'n best moeten zijn.”