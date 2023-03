LIVE AA GENT-EUPEN (19u15). AA Gent ontvangt Eupen, houden de Buffalo’s de punten thuis?

INTERVIEW. Ally Samatta is opnieuw ‘Samagoal’: “Ik heb mijn hele leven niets anders gedaan dan scoren”

Samagoal is back. Net nu Racing Genk Ally Samatta (30) het meest nodig heeft, is hij opgestaan: drie goals in de laatste twee matchen. “Mijn lach ben ik nooit kwijtgespeeld.”