LIVE. AA Gent duwt, maar Charleroi kraakt niet

Voetbal Anderlecht klopt Standard en wint beker, was finale laatste kunststuk­je van scorende Wullaert bij paars-wit?

Anderlecht heeft de dubbel gewonnen bij de dames. Met de zomerzon erop was het een mooi feest. Dit is pas de derde dubbel voor de club. Het zijn gloriedagen met zes prijzen in vijf seizoenen. Met champagne gaat Sporting de zomer in.

15 mei