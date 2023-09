LIVE AA GENT-CLUB BRUGGE. Hong met z’n tweede! 2-1!

1-0 GOAL van Hong Hyun-seok!

Daar is de verdiende 1-0! Cuypers speelt een listig balletje in de zestien, Onyedika mist z'n controle en Hong knalt binnen! Onyedika ging in de fase twee keer in de fout, hij speelde de bal ook kwijt aan De Sart in de opbouw.