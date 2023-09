LIVE AA GENT-CLUB BRUGGE. Deila start met Boyata en Nusa, Skov Olsen op de bank

Zit terugreis nog in de benen van Gentse spelers?

Club Brugge en AA Gent speelden donderdag Europees. Blauw-zwart speelde in eigen huis, de Buffalo's keerden vrijdag terug van Cyprus. "We gaan een hele dag onderweg zijn", vertelde Vanhaezebrouck wat verbolgen. "Dit heeft energie gekost. Echt waar: ik vind het onbegrijpelijk dat we van de Belgische federale politie niet eerst op verplaatsing mochten spelen, zoals aanvankelijk het plan was. Dat had ons veel energie bespaard. Maar goed, deze Europese overwinning geeft vertrouwen.”