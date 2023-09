LIVE AA GENT-CLUB BRUGGE (13u30). Wie wint de Slag om Vlaanderen?

Griekse pers zingt plots een toontje lager: “Antwerp verdiende het. Een erg compacte ploeg, soms zelfs op het irritante af”

Geen Champions League voor AEK Athene, wel voor Antwerp. In de Griekse pers wordt het geweer plots van schouder veranderd. Waar de Great Old vorige week nog vergeleken werd met een laagvlieger uit de Griekse competitie en alles behalve als een kampioenenploeg, is er nu lof voor de Belgische efficiëntie en de verdedigende muur die Antwerp optrok. “In theorie was AEK misschien de betere, maar in de praktijk bleek dat niet het geval.”