LIVE. AA Gent baas en op voorsprong, Beerschot mag blij zijn dat het halfweg maar één goal in het krijt staat

Antwerpse recordaan­koop Balikwisha meteen weken out - Laçi neemt optie op match tegen Anderlecht

22 juli Anderlecht staat dicht bij een trip naar Albanië in de derde voorronde van de Conference League. FC Laçi won vanavond de heenmatch in de tweede voorronde tegen het Roemeense Universitatea Craiova met 1-0. De Montenegrijn Zarubica scoorde het enige doelpunt. De terugmatch wordt volgende week donderdag in Roemenië gespeeld. Wie doorstoot, neemt het op 5 en 12 augustus op tegen Anderlecht. (SVL)