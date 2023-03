LIVE. 3-0! OHL kan met een comfortabele voorsprong gaan rusten, dankzij nieuw doelpunt De Norre

“We gaan onze filosofie niet aanpassen”: Union panikeert niet na acht tegengoals in laatste twee duels

De ijzeren defensie van Union staat plots op losse schroeven met acht tegengoals in de twee laatste duels. Zo kan Union in Antwerp op twee gedachten hinken om in de cruciale bekerreturn de 1-0-voorsprong te verdedigen: beton gieten of met de borst vooruit spelen?