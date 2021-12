LIVE (21u). Standard krijgt rode lantaarn Beerschot over de vloer

Racing Genk Onze Gen­k-wat­cher over de aanstel­ling van Bernd Storck: “Bongonda en co weten wat ze mogen verwachten: compromis­sen zijn uit den boze”

Derde keer, goede keer voor Bernd Storck (58). De Duitser was al tweemaal eerder in beeld bij Genk om er coach te worden, maar nu is zijn aanstelling een feit. Na Cercle en Moeskroen van de degradatie gered te hebben, krijgt hij nu zijn kans bij een topclub, zij het één op de dool.

8 december