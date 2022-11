LIVE (21u). Hoe debuteert Thalhammer voor KV Oostende tegen KV Kortrijk?

Union Vanzeir naast Batshuayi productief­ste Belgische spits in oktober: “Ik ben niet fel bezig met Rode Duivels”

Wat een straffe oktober heeft Unionspits Dante Vanzeir achter de rug: zeven goals in België en Europa. Van de Belgische spitsen deed alleen Michy Batshuayi vorige maand bij Fenerbahçe even goed. Morgen wil Vanzeir vlammen tegen Union Berlin: “Mijn stats in Europa kunnen nog beter.”

2 november