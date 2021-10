LIVE (21u). Gent krijgt revelatie Eupen over de vloer

Belgisch voetbal OHL-kee­per Romo uur na match nog doof aan rechteroor, Standard-voorzitter Venanzi biedt excuses aan

0:04 OHL-doelman Rafael Romo was een uur na de match nog enigszins in shock en nog doof aan het rechteroor. In het slot van de wedstrijd tegen Standard ontplofte een voetzoeker naast hem. “Verder onderzoek moet uitwijzen of dat voor even is, of is er meer aan de hand?”, zei OHL-coach Marc Brys tijdens zijn persbabbel. “Ik apprecieer wel ten zeerste de geste van Standardvoorzitter Bruno Venanzi die naar onze kleedkamer kwam om bij onze doelman zijn excuses aan te bieden voor het onverantwoordelijke gedrag van bepaalde Standardsupporters.”