LIVE (20u45). Van den Brom ontmoet in z’n eerste match bij Genk Moeskroen

Belgisch voetbal Braziliaan­se Nycole (Benfica) verpest Champions Lea­gue-droom van RSCA Women

19 november Een flinke domper. De RSCA Women zijn er niet in geslaagd om zich te kwalificeren voor de 1/16de finales van de Champions League. In hun tweede en laatste voorronde gingen Tessa Wullaert en co onderuit tegen Benfica. Het werd 1-2.