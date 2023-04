LIVE (20u45). Rik De Mil en Club Brugge zijn niet bezig met AA Gent: “We zien wel wat ze doen”

De hoge vlucht van Victor Boniface bij Union, marktwaar­de al op meer dan 20 miljoen euro geschat: “La Liga is mijn droomcompe­ti­tie”

In 2020 dacht een depressieve Victor Boniface (22) aan stoppen met voetbal: nu is hij een hype als aanvaller bij Union die interesse opwekt van buitenlandse (top)clubs. Makelaars schatten zijn waarde al op 20 miljoen euro of meer. Voor minder laat Union zijn parel deze zomer niet los. “Als de Premier League zou komen zeg ik niet nee. Maar als ik mag kiezen, dan speel ik liever in Spanje of in Frankrijk.”