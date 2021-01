LIVE (20u45). Knoopt STVV thuis tegen Cercle weer aan met zege?

voetbal 1A Pierre Ngawa (OHL): “Te veel vermijdba­re tegengoals”

27 januari Charleroi-OHL is een duel tussen twee ploegen die in een dipje zitten. OHL, zevende in de stand, haalde uit zijn jongste zes wedstrijden zes punten op achttien. De Carolo’s, die achtste staan, liepen vijf nederlagen op rij op. Zij willen straks absoluut winnen, dan wippen zij over OHL naar de zevende plaats.