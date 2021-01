LIVE (20u45). Charleroi ontvangt KV Mechelen op Mambourg

Gouden Schoen Gouden Schoen-winnares Tine De Caigny moest twee keer met de ogen knipperen: “Normaal ben ik stil, maar dit wil ik van de daken schreeuwen”

14 januari “Gehoopt, dat wel, maar verwacht… Neen.” En toch is het zo: Tine De Caigny (23) heeft inmiddels een plekje uitgekozen voor die allereerste Gouden Schoen: de trofee staat ergens in de living. De laureate over waarom zij een terechte winnares is, haar ambities en de ontgoocheling van Wullaert. “Tessa zal nog veel trofeeën pakken.”