LIVE (20u45). Boekt Anderlecht na twee op negen overwinning tegen KV Kortrijk?

Club Brugge Moet Martínez hem oproepen? Waar ligt zijn plafond en wat zijn de werkpunten? Recordin­ter­na­ti­o­nals van Club Brugge over Charles De Ketelaere

22 oktober Zenit is niet het AC Milan van weleer, toch wordt Charles De Ketelaere (19) een heldenstatus aangemeten als ware hij Andres Mendoza. De youngster is hot na zijn winninggoal in Sint-Petersburg, maar wat volgt er straks voor ‘King Charles’? Jan Ceulemans, Lorenzo Staelens en Franky Van der Elst, de drie recordinternationals van Club Brugge, over de toekomst van De Ketelaere.