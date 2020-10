LIVE (20u45). Boekt Anderlecht na één op negen overwinning tegen KV Kortrijk?

Club Brugge Debuteren bij Club: allesbehal­ve een garantie op succes

22 oktober Tien blauw-zwarte jeugdproducten vierden sinds het seizoen 2015-2016 hun vuurdoop in het A-elftal, enkel Charles De Ketelaere bleef aan de oppervlakte. Obbi Oulare werd voor grof geld verkocht, anderen vertrokken via de achterdeur of blijven hangen in de wachtkamer.