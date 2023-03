LIVE (20u45). Antwerp trekt naar rode lantaarn Seraing

KIJK. “Als er een gangster ontsnapt, stapt de minister van Justitie toch ook op?”: Hein Vanhaeze­brou­ck nog niet uitgeraasd na fouten van de (video)refs

Als een tornado ging hij tekeer. Hein Vanhaezebrouck liet zich in een fors betoog nogmaals uit over de werking van de scheidsrechters en het Referee Department. “De verantwoordelijken hebben het niet in de hand.”