LIVE (20u45). Antwerp gaat aan de kust op zoek naar nieuwe driepunter

Gouden Schoen In het spoor van Paul Onuachu tijdens zijn eerste dag als Gouden Schoen: “Mama kon alleen maar krijsen door de telefoon”

Het was een onophoudelijke stroom aan gelukwensen, tot diep in de nacht. Kersvers Gouden Schoen Paul Onuachu liet het allemaal op zich afkomen en genieten deed hij met volle teugen. Van het ontbijt over de taart tot de ovatie van zijn ploegmakkers en natuurlijk de knuffels van zijn Tracy. “Ik zal nooit vergeten waar ik vandaan kom, daarom ben ik zo emotioneel.” Een dag in het spoor van ‘Golden Paul’.

13 januari