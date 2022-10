LIVE. 2-2! Seraing scoort meteen in tweede helft, alles te herdoen in Westerlo

Jupiler Pro League De slipper van Club en een Anderlecht met twee gezichten: bekijk hier de hoogtepun­ten van de elfde speeldag

De elfde speeldag in de Jupiler Pro League had een verrassing van formaat in petto: landskampioen Club ging op eigen veld onderuit tegen Westerlo. Concurrenten Antwerp en Genk wonnen wél, net als Anderlecht - weliswaar na alweer een slecht wedstrijdbegin. Iets gemist? Bekijk hieronder de hoogtepunten alle matchen.

10 oktober