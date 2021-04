LIVE (19u). Beerschot krijgt Charleroi over de vloer

Anderlecht RECONSTRUC­TIE. “Het begon allemaal in Saint-Étienne...”: hoe Kompany Vercaute­ren ongewild naar de exit duwde bij Anderlecht

5 april Antwerp tegen Anderlecht (1-4), dat was ook Frank Vercauteren versus Vincent Kompany. Begin dit seizoen vormden de twee nog een “complementair” duo bij RSCA, maar in augustus kwam er een plotse scheiding. Een reconstructie aan de hand van informatie van enkele insiders. Of hoe Kompany plots in het vaarwater van zijn mentor kwam. “Moesten we naar Vincent of naar Frankie luisteren? Het was verwarrend. Het was contraproductief.”