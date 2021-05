LIVE (18u30): Zet Club het titelfeestje verder tegen Genk?

Jupiler Pro Leaugue AA Gent naar Conference League: Buffalo’s veroveren laatste Europees ticket na felbevoch­ten zege bij KV Mechelen

22 mei AA Gent is er dan toch in geslaagd om het mislukte seizoen een mooie afsluiter te geven. Op bezoek bij KV Mechelen tilde een uitstekende Roman Bezus de Buffalo’s na de rust naar een hoger niveau. AA Gent mag zo naar de voorrondes van de Conference League, Malinwa mist een eerste Europese campagne in 28 jaar.