LIVE (18u30): Wie pakt de 3de plaats: Antwerp of Anderlecht?

Cercle Brugge Miguel Van Damme krijgt extra jaar symbolisch contract (en kwam ook even langs op de Vereniging)

20 mei Nadat hij een maand geleden gedurende twee weken in het ziekenhuis moest verblijven om aan te sterken, is Miguel Van Damme de afgelopen dagen weer op Cercle Brugge verschenen. De 27-jarige doelman kwam maandag en woensdag in de gymzaal om rustig aan zijn lichaam te werken tijdens deze zware periode. Van Damme, die sinds vier jaar strijdt tegen leukemie, was einde contract bij de Vereniging maar hij heeft ondertussen al een nieuwe verbintenis voor één seizoen mogen onderschrijven, zij het voornamelijk symbolisch.