LIVE (18u30). West-Vlaams onderonsje tussen Cercle en KV Oostende op Jan Breydel

11 december Joachim Van Damme (KV Mechelen) mist de matchen tegen z'n ex-club Waasland-Beveren en tegen Club Brugge. De middenvelder testte positief op het coronavirus en gaat minstens een week in quarantaine. Malinwa krijgt ook af te rekenen met blessurezorgen. De Camargo is nog steeds niet fit en Vanlerberghe is hoogst onzeker.