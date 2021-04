LIVE (18u30). Wat kan Seraing op eigen veld tegen W.-Beveren in eerste barrageduel?

Belgisch voetbal Gaat Beerschot langer door met T1 Will Still of niet? De plus- en minpunten op een rijtje

28 april Bij Beerschot zijn de spelers sinds het einde van de week met vakantie gestuurd, maar achter de schermen draait de paars-witte winkel gewoon verder. Het bestuur gaat in de komende tijd beslissen of men interim-trainer Will Still al dan niet zal bevestigen in zijn rol. Ook Still zelf zal trouwens uitgebreid gehoord worden in deze evaluatieronde. Wij zetten alvast enkele plus- en minpunten op een rijtje.