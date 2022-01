LIVE (18u30). OH Leuven gaat op bezoek bij hekkensluiter Beerschot

AA Gent Gent-aanvaller Mboyo opgepakt voor huishoude­lijk geweld

Ilombe ‘Petit Pelé’ Mboyo (34) zit opnieuw in nauwe schoentjes. De aanvaller van AA Gent is afgelopen zaterdag gearresteerd na een ruzie met een vrouw en wordt beschuldigd van opzettelijke slagen en verwondingen. Als minderjarige was Mboyo al eens betrokken bij een groepsverkrachting.

19 januari